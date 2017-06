La crescente emergenza abitativa e la necessità di trovare soluzioni efficaci per affrontarla saranno al centro del convegno - "Verso un mercato sostenibile di Housing Sociale in Europa: quali esperienze dal modello italiano?" - che si terrà a Bruxelles martedì 27 giugno. L'evento sarà ospitato al Parlamento europeo dal vicepresidente David-Maria Sassoli, dall'onorevole Patrizia Toia - vicepresidente della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia - e dall'onorevole Brando Benifei - membro della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Nell'occasione, Fondazione Cariplo presenterà il sistema di welfare abitativo che, sperimentato con successo in Lombardia e avviato su scala nazionale, può costituire un modello di riferimento per le future politiche comunitarie in materia.

Con oltre 120 milioni di persone a rischio povertà ed esclusione sociale, di cui circa 18 solo in Italia, il tema dell'emergenza abitativa si presenta quanto mai attuale. Ma come soddisfare la crescente domanda di alloggi a prezzi accessibili in un contesto caratterizzato da mercati finanziari incerti e minore disponibilità di fondi pubblici per le politiche abitative?

Già nel 2004 Fondazione Cariplo ha affidato a Fondazione Housing Sociale (FHS) il compito di sviluppare soluzioni innovative e al contempo sostenibili per affrontare il problema dell'abitare sociale. Il successo del primo fondo immobiliare etico, lanciato e sperimentato a livello locale da FHS, ha ispirato l'attuale Sistema Integrato di Fondi introdotto nel 2009 dal Piano Casa Nazionale.

L'audizione parlamentare costituirà un importante momento di confronto con le Istituzioni europee; un'occasione per condividere con l'Unione l'esperienza italiana di Housing Sociale e il percorso che ha condotto alla costituzione del fondo nazionale - il "Fondo Investimenti per l'Abitare" - che, con un ammontare di 2 miliardi di euro, si colloca tra i più importanti programmi di investimento ad impatto a livello mondiale.

Oltre ai tre europarlamentari che ospiteranno l'evento al Parlamento europeo, è previsto un panel di eminenti relatori: il presidente di Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti; Sergio Urbani, direttore generale di Fondazione Cariplo; Marco Gerevini, consigliere delegato di Fondazione Housing Sociale; Marco Sangiorgio, direttore generale CDP Investimenti Sgr; Romolo Isaia, capo Unità Infrastrutture e Settore Pubblico Banca Europea per gli Investimenti; Francesco Foti, direttore vicario U.O Programmazione Politiche abitative Regione Lombardia; Mario Vanni, capo di Gabinetto del sindaco del Comune di Milano; Fabian Zuleeg, chief executive officer European Policy Centre; Benjamin Angel, director Treasury and financial operations DG Ecfin Commissione europea; Niall Bohan, head of Unit Capital Markets Union DG Fisma Commissione europea; Silvia Ganzerla, policy director Eurocities; Flavia Micilotta, executive director Eurosif; Sorcha Edwards, segretario generale di Housing Europe. Modera: Francesco Bicciato, consigliere Eurosif.

È possibile seguire l'evento: in streaming sul sito di Fondazione Cariplo a partire dalle ore 15.00 di martedì 27 giugno 2017 e sui canali social della Fondazione, Facebook and Twitter.

