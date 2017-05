L’azienda Giuliani vince il premio Innovation & Research Award (per la categoria dermocosmesi e tricologia). Il riconoscimento, ideato da Cosmofarma e giunto alla terza edizione, premia ogni anno le imprese e la loro capacità di innovare, di investire in ricerca scientifica, in nuovi prodotti, in progetti d'avanguardia e di alta qualità. Dopo la vittoria della Giuliani del 2015 nella categoria Alimentazione quest’anno sul gradino più alto del podio la linea Bioscalin®SignalRevolution ed il rivoluzionario meccanismo di stimolo della fase di vita del capello. «La nuova linea di prodotto, frutto della collaborazione con il gruppo di ricerca del professor Paus, ha permesso di identificare l’esistenza di recettori chemosensoriali, in grado di influenzare la fase di crescita del capello» ha spiegato Giammaria Giuliani (nella foto), Ricerca e Sviluppo di Giuliani e membro del consiglio di amministrazione dell’azienda. Una vera e propria nuova terapia nei trattamenti anticaduta. Parole di soddisfazione sono state espresse da Giammaria Giuliani, al momento del ritiro del premio nell’ambito della cerimonia in occasione della 21esima edizione di Cosmofarma Exhibition: «Ricerca scientifica e innovazione volte a un reale miglioramento della salute dei consumatori sono un valore presente da sempre nel Dna della Giuliani. Valore confermato anche dai numeri: il 2016 è stato un anno record per il brand in termini di crescita, oltre il +10% rispetto all’anno precedente».

