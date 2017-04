Sarà più facile per le imprese agricole italiane ottenere prestiti bancari, grazie alla creazione di un fondo di garanzia ideato dalla Commissione europea. L'accordo, siglato lo scorso 8 aprile alla presenza del ministro Maurizio Martina e del Commissario europeo per l'agricoltura Phil Hogan, prevede la costruzione di un portafoglio multiregionale di garanzie, per proteggere prestiti destinati a finanziare gli investimenti connessi allo sviluppo rurale. Alla cerimonia di firma hanno anche partecipato il Fondo europeo per gli investimenti (Fei), la Cassa Depositi e Presiti, la Banca europea per gli investimenti (Bei), l’Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), oltre alle 8 Regioni interessate: Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Campania, Puglia, Calabria e Piemonte.

L’impegno finanziario del portafoglio multiregionale di garanzie è 165 milioni di euro da parte del Fei, 150 milioni da Cassa Depositi e Prestiti e 150 milioni dalla Bei. 465 milioni complessivi, ai quali si aggiungono 20 milioni di Ismea, che potranno mobilitare circa 1 miliardo di euro di investimenti nell'agroalimentare. In caso di inadempimenti, le prime perdite saranno sostenute dalla Commissione europea, tramite le risorse agricole del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). Previsto in seconda battuta l'intervento dell'Ismea e a seguire Cassa Depositi e Prestiti, Fei e Bei. Questo permetterà al portafoglio multiregionale di coprire tutti i finanziamenti agli imprenditori agricoli fino al 50% della perdita.

Leggi tutte le notizie su "iN Cremascoweek"

Edizione digitale