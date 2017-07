La vasca panoramica dei Bagni Vecchi di Bormio è stata la prima vasca inaugurata dal gruppo QC Terme. Per celebrare questa “lunga storia d'amore”, QC Terme affida a uno dei più importanti cantautori italiani il compito di trasferire in musica l'emozione per la riapertura della vasca. Il 6 luglio alle ore 18.30, Gino Paoli si esibirà con Danilo Rea, immerso tra gli “alberi infiniti”, proprio innanzi alla vasca storica, per un evento aperto a tutta la popolazione e agli ospiti QC Terme.

