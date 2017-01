Fondazione Cariplo si racconta in un docu-film: un progetto di storytelling lungo 1 anno, in 25 episodi, per celebrare i 25 anni della sua attività. Una selezione di alcune fra le più significative iniziative sostenute in questi anni, con la passione e lo sguardo sempre attento all'innovazione, il carattere distintivo della Fondazione Cariplo, dal 1991. Gli episodi raccontano di storie e progetti nati #conFondazioneCariplo. L’ultimo episodio, pubblicato sul canale YouTube della Fondazione nei giorni scorsi, è stato affidato al presidente Giuseppe Guzzetti, con una intervista al “padre delle Fondazioni Bancarie”: un racconto a 360° tra storia della Fondazione, la vita personale, la finanza cattiva, i concetti di solidarietà e comunità.

Dal 1991 ad oggi la Fondazione Cariplo ha sostenuto con risorse, passione, innovazione oltre 30mila iniziative nel mondo del sociale, dell'ambiente, della ricerca scientifica e della cultura e dell'arte. Grande e variegata la comunità destinataria di questi progetti: bambini, studenti, famiglie, anziani, italiani e stranieri, startupper, ricercatori, disoccupati, cittadini. Narrare tutti questi volti e le loro storie sarebbe stato impossibile, per questo per mano del regista Fabio Ilacqua, la Fondazione Cariplo ha deciso di selezionare alcuni fra i più significativi racconti e di pubblicarli in 25 episodi (uno ogni 15 giorni) sul suo canale YouTube. Un modo per restituire tutti - organizzazioni, enti, associazioni e a tutta la comunità - la dedizione che ha portato fino a qui questo importante soggetto di beneficenza.

Ma lo sguardo è anche volto al futuro, con sfide entusiasmanti: in particolare Fondazione Cariplo si dedicherà a riqualificare le periferie sociali, a riattivare comunità e zone abbandonate, all'occupazione giovanile e alla finanza sostenibile. Perché il racconto dei prossimi 25 anni, se possibile, sia ancora più bello!

Per vedere la grande festa per i 25 anni e tutte le puntate del docufilm: www.fondazionecariplo.it.

